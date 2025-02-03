В секретном российском центре назвали давящее на психику ВСУ оружие

Оператор БПЛА с позывным Родос: Дроны оказывают давление на психику солдат ВСУ

Одним из ключевых плюсов использования дронов на поле боя является то, что они оказывают серьезное давление на психику солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказал сотрудник секретного российского Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» с позывным Родос.

«И, конечно, психологический эффект: на дистанции до 15-20 километров от ЛБС противник нигде не может чувствовать себя в безопасности. Это страшное психологическое давление», — отметил он.

Также, по его словам, дроны и их операторы «дают серьезный "буст" всем смежникам». В частности, при корректировке с дрона резко повышается эффективность артиллерии и минометов, при этом снижается расход боеприпасов, указал собеседник «Ленты.ру».

«Та же история со штурмами и движением атакующих групп на броне. Без "глаз" они повергаются большей опасности, рискуют заблудиться, не увидеть скопления врага и т.д. FPV-дроны, обеспечивающие поддержку штурмовых групп, способны заткнуть пулемет или АГС (автоматический гранатомет станковый — прим. «Ленты.ру») даже если те работают с закрытых позиций. Могут уничтожить ПТУРистов (от ПТУР, противотанковая управляемая ракета — прим. «Ленты.ру»), гранатометчиков, загнать в блиндажи пехоту и тем самым дать возможность подойти штурмовым группам на рабочую дистанцию», — рассказал он.

По словам сотрудника центра «Рубикон», «дронами можно уничтожать камеры, антенны, старлинки, лишая врага связи и "глаз"». Накопительный эффект от такого воздействия сказывается на общей управляемости войсками, резюмировал он.

Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» ведет разработку и тестирование перспективных беспилотных летательных аппаратов, а также занимается подготовкой инструкторов и операторов, охотящихся на технику ВСУ в зоне спецоперации.