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07:58, 3 февраля 2025Мир

В Словакии завесили ругательные надписи на советском мемориале флагами

Активисты в Словакии завесили ругательные надписи на советском мемориале флагами
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В Словакии активисты из объединения «Брат за Брата» завесили надписи оскорбительного характера флагами республики — рисунки вандалы оставили на мемориале, посвященном советским бойцам. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, активисты провели у мемориала памятную акцию и возложили венки.

До этого сообщалось, что словацкий политик и глава партии «Родина — Национальная партия» Павол Слота, а также журналисты Михала Гановска и Мокей Русинов, сняли фильм «Воля народа. Свидетельство Донбасса». Лента рассказывает о том, как они побывали в новых регионах России. По словам Слота, он посетил Авдеевку, Донецк и Мариуполь.

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