Активисты в Словакии завесили ругательные надписи на советском мемориале флагами

В Словакии активисты из объединения «Брат за Брата» завесили надписи оскорбительного характера флагами республики — рисунки вандалы оставили на мемориале, посвященном советским бойцам. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, активисты провели у мемориала памятную акцию и возложили венки.

До этого сообщалось, что словацкий политик и глава партии «Родина — Национальная партия» Павол Слота, а также журналисты Михала Гановска и Мокей Русинов, сняли фильм «Воля народа. Свидетельство Донбасса». Лента рассказывает о том, как они побывали в новых регионах России. По словам Слота, он посетил Авдеевку, Донецк и Мариуполь.