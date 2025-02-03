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08:23, 3 февраля 2025Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о повреждениях инфраструктуры

Глава ОВА Федоров: В Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Сколько объектов получили повреждения и где они находятся, неизвестно. Какие именно разрушения были зафиксированы, Федоров также не уточнил.

По словам главы Запорожской ОВА, всего за сутки в подконтрольной Киеву части региона прогремели 462 взрыва. В результате никто из мирных жителей не пострадал.

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