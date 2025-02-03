Врач назвала запрещенный при приеме снижающих уровень холестерина лекарств фрукт

Терапевт Дельманова: Статины нельзя сочетать с грейпфрутами и помело

Некоторые фрукты нельзя есть тем, кто принимает лекарства, снижающие уровень холестерина в крови, предупредила терапевт Сабина Дельманова. Запрещенные при приеме таких препаратов продукты она назвала в беседе с News.ru.

По словам врача, статины, снижающие уровень холестерина в крови, нельзя сочетать с грейпфрутами, помело и различными гибридными цитрусовыми. Вещества, которые содержат они, блокируют фермент печени, перерабатывающий статины, объяснила Дельманова.

В результате совместного приема таких препаратов и грейпфрутов в организме может возрасти концентрация статинов, что может нарушить работу печени и привести к разрушению мышц, предупредила терапевт.

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