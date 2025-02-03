Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:48, 3 февраля 2025Забота о себе

Врач назвала запрещенный при приеме снижающих уровень холестерина лекарств фрукт

Терапевт Дельманова: Статины нельзя сочетать с грейпфрутами и помело
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anna Wlodarczyk / Unsplash

Некоторые фрукты нельзя есть тем, кто принимает лекарства, снижающие уровень холестерина в крови, предупредила терапевт Сабина Дельманова. Запрещенные при приеме таких препаратов продукты она назвала в беседе с News.ru.

По словам врача, статины, снижающие уровень холестерина в крови, нельзя сочетать с грейпфрутами, помело и различными гибридными цитрусовыми. Вещества, которые содержат они, блокируют фермент печени, перерабатывающий статины, объяснила Дельманова.

В результате совместного приема таких препаратов и грейпфрутов в организме может возрасти концентрация статинов, что может нарушить работу печени и привести к разрушению мышц, предупредила терапевт.

Материалы по теме:
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022
Рыбий жир: польза и вред. Как выбрать рыбий жир и как его принимать
Рыбий жир: польза и вред.Как выбрать рыбий жир и как его принимать
24 августа 2022

Ранее эндокринолог Екатерина Янг назвала идеальные продукты для людей старше 50 лет. Она рекомендовала есть богатые белком рыбу, мясо и птицу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Основатель батальона «Арбат», раненный при взрыве в Москве, скончался в реанимации. Он получил тяжелые ранения и лишился стопы

      Шаляпин назвал худший подарок

      Орбан предрек Украине судьбу Афганистана для ЕС

      Американцам предрекли «шоковую терапию» из-за решения Трампа

      В России заметно выросли продажи легковушек

      Жители российского села пожаловались на кипяточный потоп в домах

      Домохозяек призвали срочно положить в микроволновку лимон

      На Украине задержали торговцев «трофейного» оружия

      В России увеличили штрафы за продажу вейпов и сигарет детям

      Российские войска ударили по подземному бункеру ВСУ в Сумах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше