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13:32, 3 февраля 2025Забота о себе

Врач подсказал неожиданный способ снизить риск деменции

Невролог Лежер: Общение с коллегами снижает риск деменции
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Встречи и общение с коллегами снижают риск деменции в старости, уверен Габриэль Лежер, врач-невролог из Калифорнийского университета в Сан-Диего, США. Неожиданный способ позаботиться о молодости мозга он подсказал в беседе с HuffPost.

Лежер рассказал, что, когда ему нужно обсудить какой-то вопрос с коллегой, он почти никогда не отправляет электронные письма. Вместо этого он ждет перерыва между приемами пациентов, чтобы поговорить лично. По словам врача, эта привычка помогает ему быть активнее.

«Исследование, проведенное в 2023 году с участием почти 50 тысяч человек, показало, что сидение более 10 часов в день связано с повышенным риском слабоумия», — отметил Лежер.

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Невролог добавил, что существует еще одна причина, почему он общается с коллегами лично, а не по телефону или через социальные сети. По его словам, взаимодействие с другими людьми тренирует мозг, помогает лучше сохранять его функции и снизить риск деменции. «Чем активнее ваше социальное взаимодействие, тем больше связей создает мозг. Таким образом, общение с другими людьми является защитным фактором от болезни Альцгеймера», — резюмировал врач.

Ранее нейробиолог Роберт Лав предупредил, что высокие дозы кофеина и сахара вредят здоровью мозга. По его словам, сочетание этих продуктов в больших объемах могут привести к деменции.

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