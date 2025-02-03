ВСУ назвали по-прежнему беззащитными против одного типа российского оружия

Оператор БПЛА с позывным Лис: Решения против дронов на оптоволокне у ВСУ нет

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи линии боевого соприкосновения по-прежнему остаются беззащитными против одного типа оружия Вооруженных сил (ВС) России — дронов с управлением через оптоволоконный кабель. Об этом рассказал «Ленте.ру» сотрудник Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» с позывным Лис.

«На сегодняшний день эффективно применяются РТК (робототехнический комплекс — прим. «Ленты.ру») наземного и воздушного типа на оптоволокне, решения по противодействию этим системам со стороны противника нет», — констатировал он.

Используемое в подобных дронах техническое решение с оптоволоконным кабелем делает их неуязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, которые воздействуют на радиоканал коммуникации между дроном и оператором.

Ранее военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в интервью «Ленте.ру» заявил, что дроны с управлением через оптоволоконный кабель — это революционное оружие, которое способно изменить картину боевых действий.