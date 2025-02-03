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14:48, 3 февраля 2025Мир

Захарова высказалась об инструкциях для финских наемников

Захарова заявила о пренебрежении финских властей к собственным гражданам
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Факт публикации МИД Финляндии инструкций для наемников, желающих вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), говорит о пренебрежении властями страны к собственным гражданам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«На мой взгляд, кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежением их судьбой, составители подобной "инструкции" ничем и не руководствовались (...). Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?» — задалась вопросом дипломат.

Ранее МИД Финляндии обнародовал инструкции для своих граждан, желающих воевать на стороне ВСУ в качестве наемников. В публикации внешнеполитического ведомства отмечается, что участие в боевых действиях на стороне Киева не является военным преступлением на территории североевропейской страны.

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