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14:14, 3 февраля 2025Россия

В России высказались о желании Украины вести переговоры после массированной атаки БПЛА ВСУ

Сенатор Джабаров усомнился в готовности Киева к переговорам после атаки дронов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Если страна действительно готова к мирным переговорам, то она не будет себя вести так, как сейчас себя ведет Украина, заявил первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор высказался о массированной ночной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы.

Честно говоря, если страна хочет вести какие-то мирные переговоры, то она так себя не ведет, как ведет себя сейчас Украина. То есть они провоцируют нас на мощное наступление

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации

«Понятно, почему они совершают это ночью. Они пытаются застать людей врасплох. Кроме того, им делать больше нечего, кроме как [запускать] эти беспилотники, которые они выпускают в огромном количестве», — заявил Джабаров.

В ночь на понедельник, 3 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России с помощью 70 беспилотников.

На фоне атаки дронов в Волгограде произошло около 50 взрывов. Отмечалось, что украинские дроны пролетали низко над городом — примерно в 300 метрах над крышами домов.

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