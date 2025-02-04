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14:37, 4 февраля 2025Интернет и СМИ

Информация об ищущем родных неопознанном бойце в госпитале Бурденко не нашла подтверждения

Данные о раненом неизвестном бойце СВО в Бурденко имеют признаки фейка
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В соцсетях начало распространяться сообщение о поиске родственников неизвестного мужчины, который лежит в госпитале имени Бурденко в Москве. Несколько постов с якобы раненым в зоне специальной военной операции (СВО) солдатом были опубликованы в социальных сетях «Одноклассники», в группе «Позывной Гюрза», и «ВКонтакте» еще осенью 2023 года, однако репосты данных записей пользователи делают до сих пор.

В опубликованных в соцсетях записях присутствуют только снимки раненого с призывом к поискам его родственников. Ни даты его рождения, ни имени и фамилии, никакой другой информации о нем не приводится. При этом, судя на выложенным фото, пациент медучреждения находится в сознании.

В то же время в октябре 2023 года в группе «Новости на все случаи» во «ВКонтакте» 2 октября 2023 года сообщалось, что родственники изображенного на фото мужчины найдены. Однако никакой информации ни о нем, ни о его родных также приведено не было. Официальные данные об изображенном на снимках мужчине также не публиковались ни на официальном сайте госпиталя, ни в его соцсетях.

При этом в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве действительно проходят лечение раненые в зоне спецоперации бойцы. Именно сюда отправляют военнослужащих с тяжелыми ранениями. В частности, на базе этого госпиталя будет основана модернизация технологий лечения раненых на СВО. Однако бывали случаи, когда подобные сообщения о поиске родственников раненых бойцов, якобы проходящих лечение в Бурденко, оказывались фейковыми.

Сообщения о поиске родственников проходящего лечение в Бурденко неизвестного мужчины не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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