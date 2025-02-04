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11:24, 4 февраля 2025Силовые структуры

Бывшего вице-губернатора российского региона отказались судить из-за его болезни

Бывшего вице-губернатора Ленобласти Пасяду освободили от суда из-за болезни
Варвара Митина (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Экспертиза выявила нарушения психики у бывшего вице-губернатора Ленинградской области Николая Пасяды и освободила его от суда. Об этом сообщает 47news.

Врачи заявили, что Пасяда не осознавал того, что делает. Он был подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое возбудили в 2021 году.

По версии следствия, принадлежащая на 76 процентов Пасяде компания «ГСК ЛО» обманула около двух с половиной тысяч дольщиков. В 2020 году суд наложил арест на его имущество, в 2021 году началась его реализация.

Пост вице-губернатора по строительству Пасяда занимал в 2005-2012 годах. В 2012 году у него дома и в офисе прошли обыски в рамках расследования дела о хищении 155 миллионов рублей из бюджета при реконструкции дороги, соединяющей Зеленогорск, Приморск и Выборг. Пасяда проходил по этому делу свидетелем.

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