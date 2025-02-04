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03:21, 4 февраля 2025Мир

В Евросоюзе заявили о готовности к возможным пошлинам со стороны США

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС подготовился к возможным пошлинам со стороны США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Mariana Greif / Reuters

Европейский союз подготовился к возможному вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, ЕС будет проводить прагматичную политику и вести переговоры, если возникнет такая необходимость. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет РИА Новости.

По ее словам, ЕС готов к новым ограничениям. «Другой важный элемент заключается в прагматизме, быстром реагировании, проведении дискуссий и переговоров при необходимости», — подчеркнула она.

Политик добавила, что важно провести работу внутри союза для усиления конкурентоспособности, производительности.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза за ужасное отношение к США.

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