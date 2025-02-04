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01:03, 4 февраля 2025Мир

Европейская страна заявила о готовности заблокировать новый пакет санкций против России

«Известия»: Словакия может заблокировать принятие 16-го пакета санкций против РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Депутат Европарламента Любош Блаха заявил, что Словакия готова заблокировать принятие 16-го пакета европейских санкций против России, если Украина не возобновит поставки российского газа через свою территорию. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По его словам, Словакия также выступила против того, чтобы Евросоюз вводил какой-либо запрет на импорт голубого топлива из России.

«Словакия не только может это сделать, но я убежден, что если Украина продолжит блокировать транспортировку газа через свою территорию, то наш премьер-министр Роберт Фицо сделает это», — заявил Блаха, отметив, что страна будет действовать разумно и тактически, чтобы не поставить под угрозу дипломатическую позицию и продолжать отстаивать свои национальные интересы.

В конце января Министры иностранных дел Европейского союза договорились продлить широкомасштабные санкции против России, введенные из-за конфликта на Украине.

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