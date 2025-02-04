Европейская страна заявила о готовности заблокировать новый пакет санкций против России

«Известия»: Словакия может заблокировать принятие 16-го пакета санкций против РФ

Депутат Европарламента Любош Блаха заявил, что Словакия готова заблокировать принятие 16-го пакета европейских санкций против России, если Украина не возобновит поставки российского газа через свою территорию. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По его словам, Словакия также выступила против того, чтобы Евросоюз вводил какой-либо запрет на импорт голубого топлива из России.

«Словакия не только может это сделать, но я убежден, что если Украина продолжит блокировать транспортировку газа через свою территорию, то наш премьер-министр Роберт Фицо сделает это», — заявил Блаха, отметив, что страна будет действовать разумно и тактически, чтобы не поставить под угрозу дипломатическую позицию и продолжать отстаивать свои национальные интересы.

В конце января Министры иностранных дел Европейского союза договорились продлить широкомасштабные санкции против России, введенные из-за конфликта на Украине.