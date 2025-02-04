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14:49, 4 февраля 2025Бывший СССР

Фразой «Сырскому все пофиг» в ВСУ описали перевод специалистов в пехоту

Украинский офицер рассказал о массовом переводе специалистов в пехоту ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о массовом переводе специалистов в пехоту и раскритиковал главкома Александра Сырского. Его слова приводит издание «Украинская правда».

По его словам, с лета 2024 года командование ВСУ перевело опытных водителей и связистов в пехоту. После каждого случая перевода он писал письмо на имя Сырского.

«Мы обо всем отчитываемся, но такое впечатление, что Сырскому все пофиг», — заявил офицер. Он добавил, что этим командование ВСУ и сам главком совершают ошибку.

Ранее тот же офицер заявил, что в пехоту ВСУ отправляют слепых, гипертоников и больных панкреатитом. По его словам, он также получил около сотни новобранцев, работавших водителями и поварами в медицинских силах Украины.

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