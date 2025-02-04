«УП»: Офицер ВСУ пожаловался на перевод слепых и гипертоников в пехоту

В пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляют слепых, гипертоников и больных панкреатитом. На перевод непригодных к службе военных в пехоту разговоре с «Украинской правдой» пожаловался офицер украинской армии.

Как рассказал военный, он получил около сотни военнослужащих, работавших водителями и поварами в медицинских силах страны, большинство из которых не годились для службы в пехоте по состоянию здоровья.

«Отдаю десять из них одному комбату, а он мне говорит: "Там три гипертоника, один с панкреатитом, а два слепых на один глаз. Как я должен их послать боевиками?"» — рассказал он. Офицер добавил, что однажды ему передали в пехоту 700 человек, из которых почти 200 дезертировали, а еще 100 отказались выполнять боевые задачи.

Украинские командиры также сообщили, что большинство бригад сухопутных войск ВСУ переводят специалистов в пехоту. Журналисты отметили, что подобные случаи стали обычным явлением для украинской армии.