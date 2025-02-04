На Украине назвали перевод специалистов ВСУ в пехоту обычным явлением

УП: Большинство бригад Сухопутных войск ВСУ переводят специалистов в пехоту

Большинство бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) переводят специалистов в пехоту. Об этом пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на украинских офицеров.

«Когда пехота заканчивается, а пополнение из ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») минимально или его нет вообще, в пехотинцы идут все, кого отправит командир бригады», — подчеркивает издание.

«УП» назвала «обычным явлением» перевод специалистов ВСУ в пехоту и указала категории бойцов, которых затрагивает решение. По данным издания, чаще всего под перевод в пехоту попадают военные из подразделений обеспечения, однако командование регулярно отправляет в стрелковые подразделения и разведчиков. Как отмечается, офицеры ВСУ регулярно отправляют в пехоту расчеты минометов, зенитных ракетных комплексов и противотанковых ракетных комплексов из-за «временного отсутствия спроса на их навыки».

Ранее «УП» со ссылкой на неназванный источник в Генштабе назвала число подлежащих к переводу в пехоту специалистов. Издание отмечает, что целью этого является первая за три года конфликта ротация.