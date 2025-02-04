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12:02, 4 февраля 2025Бывший СССР

В сухопутные войска ВСУ переведут полсотни тысяч военных

На Украине сообщили о переводе около 50 тысяч военных в сухопутные войска
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jose Colon / Anadolu / Getty Images

На Украине около 50 тысяч военных переведут в сухопутные войска. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на неназванный источник в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Речь идет о переводе примерно 50 тысяч военнослужащих. Это 20 процентов всех украинских военных, которые сейчас находятся непосредственно на фронте», — приводит издание слова источника. Издание отмечает, что целью этого является первая за три года конфликта ротация.

Отмечается, что масштабная ротация не связана с возможными переговорами, о которых говорится в последнее время.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил о недостаточном наборе в ряды армии молодежи. По его словам, из-за этого украинская армия не способна остановить продвижение армии России.

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