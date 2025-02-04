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09:45, 4 февраля 2025Бывший СССР

Генерал ВСУ пожаловался на недостаток мобилизации молодежи

Генерал ВСУ Романенко: ВСУ недостаточно пополняются молодежью
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) недостаточно пополняются молодежью, отчего украинская армия не способна остановить продвижение ВС России. Об этом заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает РИА Новости.

«Молодежь не привлекается. Средний возраст в вооруженных силах за два года увеличился с 42 до 43 лет. (...) Такого рода подходы негативно сказываются на потенциале сил обороны Украины», — рассказал Романенко.

По его словам, подобные подходы недостаточной мобилизации молодежи негативно сказываются на состоянии дел в ВСУ, последствия которых видны на фронте, поскольку ВСУ не могут второй год остановить наступательные действия армии России.

Ранее Романенко заявил, что ВСУ не смогут удержать Красноармейск (украинское название Покровск) с имеющимися ресурсами. Тогда он добавил, что украинская армия длительное время не может остановить наступление ВС России ввиду проблем с обеспечением вооружения, техникой и боеприпасами с одной стороны и проблем с мобилизацией и подготовкой военнослужащих с другой.

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