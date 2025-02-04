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14:36, 4 февраля 2025Мир

Глава Еврокомиссии призвала ЕС креативно использовать российские активы

Фон дер Ляйен: ЕС должен креативно использовать замороженные активы РФ для Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Peng Ziyang / Globallookpress.com

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) должен креативно использовать замороженные российские активы для помощи Киеву. Об этом она заявила на конференции европейских послов в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Невероятно важно, чтобы государства — члены [ЕС] продлили заморозку российских активов. Теперь мы можем продолжать думать о креативном использовании этих активов для поддержки Украины», — отметила она.

Она также призвала европейские государства «показать Кремлю», что чем дольше продолжается украинский конфликт, тем «выше цена для России».

Ранее Министерство иностранных дел России предупредило Запад о последствиях конфискации российских активов, подчеркнув, что эти действия обернутся против США и их союзников.

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