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10:39, 4 февраля 2025Из жизни

Мужчина стал биологическим отцом племянника из-за хрупкого эго брата

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom

Мужчина решил помочь брату и его жене и стал биологическим отцом племянника. Об этом его невеста рассказала на форуме Reddit.

Женщина объяснила, что ее жених вырос в очень сплоченной семье, где было принято выручать друг друга из сложных ситуаций. Его брат хотел завести ребенка, но никак не мог зачать его с женой естественным путем. Женщина прошла множество обследований, но врачи так и не смогли установить причину их неудач.

Брат же отказался проходить осмотры. По словам автора поста, он боялся, что ему диагностируют бесплодие, и он будет казаться менее мужественным. Из-за своего хрупкого эго он попросил родного брата тайно стать донором спермы. Тот согласился, и вскоре женщина забеременела.

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Как написала автор поста, она узнала, что не сможет повлиять на решение жениха. В качестве компромисса они договорились, что он просто будет относиться к биологическому сыну как к племяннику. Однако еще до рождения ребенка брат неожиданно осознал, что не сможет смириться с тем, что будет ненастоящим отцом, и развелся с женой.

Тогда брат сбежавшего мужчины стал поддерживать беременную женщину финансово. Сначала его невеста относилась к этому спокойно из женской солидарности, но вскоре ее возлюбленный стал покупать женщине подарки и сопровождать ее на осмотрах. После того как она родила, мужчина заявил невесте, что собирается растить ребенка как сына. Она выступает против этого, однако он остается непреклонен.

Ранее сообщалось, что 24-летняя женщина родила от мужа сестры, поссорилась с ней и лишилась дома. Сейчас она живет в приюте для родителей-одиночек и ждет суда: мужчина ушел от нее и решил лишить ее родительских прав.

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