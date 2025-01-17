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18:43, 17 января 2025Из жизни

Женщина родила от мужа сестры и лишилась дома

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

24-летняя женщина родила от мужа сестры, поссорилась с ней и лишилась дома. Об этом обманутая жена написала на форуме Reddit.

26-летняя пользовательница Reddit рассказала, что была близка с сестрой всю жизнь: они даже съехали от родителей в одно время. На новом месте женщина встретила молодого человека и вышла за него замуж. По ее словам, брак никак не повлиял на ее теплые отношения с сестрой.

Все было хорошо, пока пользовательница случайно не узнала, что сестра занялась сексом с ее мужем и забеременела от него. Как рассказывает автор поста, она тут же подала на развод с изменником и оборвала все связи с родственницей. Будущие родители съехались, но, как отмечает пользовательница, как только сестра родила, возлюбленный выгнал ее из дома.

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Автор поста объяснила, что мужчина решил отобрать ребенка у ее сестры, поэтому новоиспеченная мать не может вернуться к родителям: ей нужно участвовать в суде по делу о лишении родительских прав. По словам пользовательницы, родители уверены, что она должна помочь родственнице несмотря на ее поступок. Они стали обвинять женщину в том, что она оставила на улице не только сестру, но и младенца. Однако автор поста уверена, что это не ее проблема. Тем более, обманувшей ее родственнице удалось найти место в приюте для родителей-одиночек: она живет там уже несколько недель.

Ранее сообщалось, что женщина случайно узнала, что ее муж зачал ребенка с их соседкой спустя четыре года после измены. Все эти годы она помогала соседке деньгами, думая, что она мать-одиночка.

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