Женщина узнала об измене мужа благодаря соседскому ребенку

Женщина случайно узнала, что ее муж зачал ребенка с их соседкой спустя четыре года после измены. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

По словам автора поста, она и не подозревала о связи мужа и соседки. Девушка жила с бабушкой в трехкомнатной квартире по соседству, они едва сводили концы с концами и не могли оплачивать счета. Обманутая жена знала о чувствах девушки к ее мужу, но он не раз говорил ей, что ей не о чем беспокоиться, и он не будет связываться с девушкой на 16 лет младше.

Женщина объяснила, что ее супруг занимался покупкой старинных зданий, их ремонтом и перепродажей. Соседка часто ходила на осмотры вместе с мужчиной, оправдывая этой своей страстью к историческим зданиям.

Через некоторое время соседка забеременела. Тогда ей было 24 года. Супруги не спрашивали, кто отец новорожденной девочки, но помогали ей деньгами. Вскоре девушка с младенцем и ее бабушка переехали. Однако спустя три года женщине позвонила ее бывшая пожилая соседка. Она рассказала автору поста, что ее муж — отец этого соседского ребенка.

Оказалось, что все это время супруг тайно навещал дочь и вел себя как настоящий отец. Он тратил по 1500 евро (163 тысячи рублей) в месяц на ребенка за спиной женщины. Автор поста рассказала о своем открытии мужу, и он не стал ничего отрицать. Женщина не уточнила, планирует ли она разводиться, но призналась, что эта история породила в ней неуверенность. «Я чувствую, что хочу вырыть яму и прыгнуть в нее, — отметила она. — Я чувствую себя клоуном».

Ранее сообщалось, что девочка подружилась в школе с похожей на нее одноклассницей и только через несколько лет узнала, что это ее единокровная сестра. Ее отец зачал ее во время группового секса со своей тогдашней женой, коллегой и ее супругом.