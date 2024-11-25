Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:32, 25 ноября 2024Из жизни

Девочка раскрыла постыдный секрет отца благодаря школьной подруге

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Eduardo Parra / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Девочка подружилась в школе с похожей на нее одноклассницей и только через несколько лет узнала, что это ее единокровная сестра. Свой постыдный секрет отец девочек раскрыл на форуме Reddit.

По словам мужчины, в молодости он однажды выпивал в компании своей уже бывшей жены, коллеги и его супруги. Под воздействием алкоголя они занялись групповым сексом, после чего обе женщины забеременели. Пользователь Reddit отметил, что до этого момента коллега и его жена никак не могли зачать ребенка. Они сделали вывод, что настоящим отцом ребенка стал не коллега, а автор поста, но решили не акцентировать на этом внимание.

После мужчине с семьей пришлось переехать в другое место по работе, однако через несколько лет они вернулись. Дочь автора поста пошла в новую школу и вскоре рассказала ему о своей однокласснице, выглядевшей почти как ее близнец. Мужчина сразу узнал в описании школьной подруги своего ребенка от случайного секса, но не стал говорить дочерям правду.

Материалы по теме:
«Вы никогда его не найдете» Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Вы никогда его не найдете»Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
24 апреля 2019
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

Сейчас, как говорится в посте, девочки уже выросли, поэтому их отец больше не видит смысла скрывать от них правду. Хотя, как отмечает, мужчина, он уверен, что сестры знают все и без его откровений.

Ранее сообщалось, что в городе Чикаго, США, мужчина, выросший в приемной семье, узнал родную мать в хозяйке любимой пекарни. По его мнению, их встрече поспособствовал Бог.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Люди на Украине нервничают из-за удара». Киев показал иностранным журналистам якобы обломки «Орешника»

      В загоне со свиньями нашли 17-летнюю россиянку со следами укусов

      Пассажиры загоревшегося лайнера составили коллективный иск к авиакомпании «Азимут»

      В Грузии недалеко от митинга оппозиции сосредоточили полицейскую технику

      Фитнес-модель показала результат пластики на фото в бикини

      Врач предупредила о рисках занятия сексом на диване

      Бжания заявил о намерении вернуться на пост президента Абхазии

      В США увидели оказавшихся при власти «кремленологов»

      Украина выпустила семь ракет по региону России

      Кабмин отказался поддержать законопроект ЛДПР о депремировании работников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше