На Украине обвинили финансируемый USAID фонд в контроле над судами в интересах демократов

На Украине заявили, что фонд DEJURE, финансируемый USAID, контролировал суды

Финансируемый на западные гранты фонд DEJURE, возглавляемый активистом Михаилом Жернаковым, контролировал украинские суды в интересах Демократической партии США. Об этом заявила газета «Закон и Бизнес».

Организация финансировалась Агентством США по международному развитию (USAID) и рядом других, в 2023 году она получила 36 миллионов гривен (около 867 тысяч долларов). Авторы статьи обвинили фонд в том, что он на иностранные средства вел программы по «очистке» судейского корпуса республики.

Издание отмечает, что фонд на западные средства установил контроль над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия через «Совет добропорядочности», устраняя неудобных судей и продвигая лояльных.

«В результате этих процессов произошел развал судебной системы Украины, резкое снижение уровня доверия к суду как институту власти и падение престижа судейской профессии», — подчеркивает газета.

По ее заявлению, объем западного финансирования «четко показывает, что контроль над судебной системой Украины пытались установить за деньги Демократической партии США». Еще одной такой организацией называют «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа начнет расследование работы украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК), предположительно, вмешивавшегося в функционирование судебной системы Украины при поддержке чиновников из Демократической партии США. Сообщалось, что на его руководителей Виталия Шабунина и Дарью Каленюк могут наложить санкции.

