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20:09, 4 февраля 2025Мир

На Западе заявили о планах фон дер Ляйен ввести чрезвычайное положение в ЕС

Politico: Глава ЕК фон дер Ляйен готова ввести чрезвычайное положение в ЕС
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Johanna Geron / Reuters

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обсуждала введение чрезвычайного положения в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников Евросоюза.

«Идея, высказанная в ходе закрытой встречи с лидерами стран в понедельник, позволила бы правительствам существенно увеличить расходы на оборону, не нарушая бюджетные правила ЕС», — заявили в издании о планах Урсулы фон дер Ляйен.

По словам журналистов, председатель Еврокомиссии также готова исключить расходы на оборону из дефицита национального бюджета. Это предложение могло бы решить проблему стран Южной Европы, которых ограничивает высокая задолженность.

Кроме того, в Евросоюзе видят администрацию Дональда Трампа угрозой безопасности. «Теперь у нас есть угроза со стороны России, а гарантии безопасности США для Европы, похоже, ослабли», — указал изданию старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Жолт Дарваш.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости «креативно» использовать замороженные активы РФ. Таким образом Евросоюз может показать России, что цена конфликта на Украине будет для нее высока.

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