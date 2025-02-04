Неуправляемый мотобуксировщик пробил стену АЗС в метре от россиянки и попал на видео

В Прокопьевске Кемеровской области мотобуксировщик насквозь пробил стену АЗС

В Прокопьевске Кемеровской области мотобуксировщик насквозь пробил стену автозаправочной станции (АЗС). Видео инцидента опубликовало региональное управление Росгвардии на своем сайте.

На кадрах видно, как владелец мотобуксировщика въезжает на территорию заправки, но, поворачивая, падает. При этом неуправляемая техника продолжает движение и влетает в остекленную стену здания, пробив ее в метре от находящегося внутри кассира. Судя по записи, россиянка не пострадала.

Как уточнили в ведомстве, на сигнал тревоги оперативно приехали росгвардейцы и задержали 34-летнего владельца мотобуксировщика, который оказался пьян.

Ранее, в мае 2024 года, в Перми машина на скорости въехала в пекарню, пробив стену здания. На кадрах с моментом инцидента видно, что транспортное средство едва не задело продавщицу. Находившийся за рулем россиянин и трое его пассажиров самостоятельно выбрались из салона.