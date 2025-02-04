Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:02, 4 февраля 2025Россия

Неуправляемый мотобуксировщик пробил стену АЗС в метре от россиянки и попал на видео

В Прокопьевске Кемеровской области мотобуксировщик насквозь пробил стену АЗС
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Прокопьевске Кемеровской области мотобуксировщик насквозь пробил стену автозаправочной станции (АЗС). Видео инцидента опубликовало региональное управление Росгвардии на своем сайте.

На кадрах видно, как владелец мотобуксировщика въезжает на территорию заправки, но, поворачивая, падает. При этом неуправляемая техника продолжает движение и влетает в остекленную стену здания, пробив ее в метре от находящегося внутри кассира. Судя по записи, россиянка не пострадала.

Как уточнили в ведомстве, на сигнал тревоги оперативно приехали росгвардейцы и задержали 34-летнего владельца мотобуксировщика, который оказался пьян.

Ранее, в мае 2024 года, в Перми машина на скорости въехала в пекарню, пробив стену здания. На кадрах с моментом инцидента видно, что транспортное средство едва не задело продавщицу. Находившийся за рулем россиянин и трое его пассажиров самостоятельно выбрались из салона.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны меняет категории годности по ряду болезней. Что нужно знать призывникам и контрактникам?

      Россияне назвали любимые зимние развлечения

      В Минобороны разъяснили изменение категорий годности по ряду болезней

      В Минобороны России раскрыли свежие данные о ходе боев в Курской области

      Собиравшийся воевать в ВСУ россиянин сел на девять лет в колонию за госизмену

      В России высказались о штрафах за старые автомобили

      В аэропорту Москвы объявили тревогу из-за аварийной посадки самолета

      Раскрыта стоимость самой возрастной квартиры в центре Москвы

      Европейский энергогигант заявил о выигрыше судебного спора с «Газпром экспортом»

      Россиян предупредили о встроенном в приложения из AppStore и Google Play вирусе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше