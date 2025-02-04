Предсказано увеличение уровня мирового океана на 10 метров

The Guardian: Уровень мирового океана увеличится на 10 метров к 2300 году

Специалисты Даремского университета (Великобритания) рассказали о серьезных последствиях для всего мира из-за изменения климата. Слова ученых передает газета The Guardian.

Опубликованное в журнале Nature исследование показало, что ледяной щит Гренландии разрушается быстрее, чем когда-либо прежде — это происходит из-за изменения климата. Оказалось, что трещины в ледниках заметно увеличились в размерах за последние пять лет. Специалисты пришли к этому выводу на основе изучения 8000 трехмерных карт поверхности.

«Несколько наших крупномасштабных моделей не смогли объяснить многое из того, что мы называем динамической нестабильностью», — заметил автор исследования доктор Том Чадли. Специалисты предсказали, что из-за динамической нестабильности уровень мирового океана может увеличиться на 1 метр к 2100 году или на 10 метров к 2300 году.

По словам Чадли, больше всего ученых удивило, как быстро образовывались трещины. Так, одно из предыдущих исследований показало изменения, которые произошли за 5 лет, в масштабе десятилетий. «Мы уже несколько лет знаем, что разрушение ледяного покрова значительно ускорилось с 1990 года, и в целом мы понимаем, что это связано с потеплением океана», — подчеркнул специалист.

Гренландия с 1992 года находится в зоне повышения уровня моря примерно на 14 миллиметров. Ученые полагают, что это связано с усилением таяния льда в ответ на более жаркую погоду, вызванную изменениями климата.

В конце ноября ученые из Льежского университета в Бельгии предсказали, что таяние ледников Гренландии значительно ускорится к концу XXI века. Это может привести к повышению уровня мирового океана до одного метра, что ставит под угрозу миллионы людей, живущих в прибрежных районах.