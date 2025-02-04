Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:31, 4 февраля 2025Россия

Под Москвой два человека заживо сгорели при пожаре

В подмосковном Ступино два человека заживо сгорели при пожаре
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В подмосковном Ступино два человека заживо сгорели при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Пожар произошел в поселке Малинино-1 в жилом доме на первом этаже. Площадь пожара составила два квадратных метра, на месте происшествия сотрудники МЧС нашли двух человек без признаков жизни.

Предварительно, жертвами пожара стали двое мужчин, их личности устанавливаются. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее неподалеку от Истры в Подмосковье двое подростков заживо сгорели в машине в ДТП на Новорижском шоссе. Автомобиль Lada сначала влетел в отбойник на трассе, а затем ударился в проезжавшую мимо машину.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров назвал одну из причин начала СВО

      Конгрессмен в США пригрозил Трампу блокировкой его кандидатов в Госдеп до возврата USAID

      Ганчев заявил о расстреле гражданских во время эвакуации из Купянска

      Стало известно о планах России созвать заседание СБ ООН по Украине

      Обвиняемого в расправе над родней пасынка российского рок-музыканта оставили в СИЗО

      Канадцы решили бойкотировать США

      Под Москвой два человека заживо сгорели при пожаре

      В ЕС захотели защитить Гренландию от Трампа

      Пожилой мужчина вернул эрекцию после необычного эксперимента в постели

      Россиянам назвали опасную деталь на платежках ЖКУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше