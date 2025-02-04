Под Москвой два человека заживо сгорели при пожаре

В подмосковном Ступино два человека заживо сгорели при пожаре

В подмосковном Ступино два человека заживо сгорели при пожаре в жилом доме. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Пожар произошел в поселке Малинино-1 в жилом доме на первом этаже. Площадь пожара составила два квадратных метра, на месте происшествия сотрудники МЧС нашли двух человек без признаков жизни.

Предварительно, жертвами пожара стали двое мужчин, их личности устанавливаются. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее неподалеку от Истры в Подмосковье двое подростков заживо сгорели в машине в ДТП на Новорижском шоссе. Автомобиль Lada сначала влетел в отбойник на трассе, а затем ударился в проезжавшую мимо машину.