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10:12, 4 февраля 2025Силовые структуры

Работа «стальной бригады» Росгвардии по уничтожению живой силы ВСУ попала на видео

Артиллеристы Росгвардии уничтожили живую силу противника в Харьковской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Артиллеристы «стальной бригады» Росгвардии уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео работы российских военнослужащих.

На кадрах видны артиллеристы, стреляющие из гаубицы Д-30.

Офицер Росгвардии Равшан рассказал, что артиллеристы круглосуточно находятся на боевом дежурстве. К ним поступили данные о нахождении живой силы противника в одном из населенных пунктов Харьковской области. Цель была поражена с двух выстрелов: первый снаряд разорвался рядом, второй попал точно по позиции противника.

За полтора месяца боевой работы с двух орудий «стальная бригада» произвела более 500 выстрелов, уничтожив подразделения ВСУ, места их дислокации, военную технику и склады с боеприпасами.

30 января сообщалось, что снайпер Росгврадии сбил дрон ВСУ «Баба-Яга» в Харьковской области.

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