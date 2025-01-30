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17:13, 30 января 2025Силовые структуры

Росгвардия сбила беспилотник ВСУ «Баба-Яга»

В Харьковской области росгвардеец сбил беспилотник ВСУ «Баба-Яга»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Снайпер Росгврадии сбил дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-Яга» в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудник спецслужбы выполнял служебно-боевые задачи по прикрытию границы России. Ночью он заметил беспилотник, целью которого были объекты инфраструктуры в Белгородской области. Росгвардеец сбил его точным огнем из винтовки с тепловизионным прицелом.

Ранее в Курской области операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии уничтожили гаубицу американского производства, принадлежащую ВСУ.

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