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09:15, 29 января 2025Силовые структуры

Росгвардия уничтожила украинскую гаубицу на территории Курской области

Росгвардейцы уничтожили украинскую гаубицу M777 в Курской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Росгвардии

В Курской области операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии уничтожили гаубицу американского производства, принадлежащую Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, 155-мм гаубица M777 была обнаружена в одном из районов Курской области. При помощи разведывательных и ударных БПЛА она была уничтожена.

Ранее оператор БПЛА Росгвардии уничтожил украинский танк на территории Курской области. Уточняется, что украинская боевая машина была поражена при помощи дрона-камикадзе.

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