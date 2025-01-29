Росгвардия уничтожила украинскую гаубицу на территории Курской области

Росгвардейцы уничтожили украинскую гаубицу M777 в Курской области

В Курской области операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии уничтожили гаубицу американского производства, принадлежащую Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, 155-мм гаубица M777 была обнаружена в одном из районов Курской области. При помощи разведывательных и ударных БПЛА она была уничтожена.

Ранее оператор БПЛА Росгвардии уничтожил украинский танк на территории Курской области. Уточняется, что украинская боевая машина была поражена при помощи дрона-камикадзе.