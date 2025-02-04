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12:30, 4 февраля 2025Бывший СССР

Рогов предрек плачевную участь французским истребителям на Украине

Рогов: Французские истребители Mirage на Украине ждет плачевная участь
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Французские истребители Mirage на Украине ждет плачевная участь, так как их будут сбивать и уничтожать. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Французские истребители ждет плачевная участь. Они будут сбиваться и уничтожаться, как любая западная техника, на которой сегодня воюют украинские нацисты», — отметил он.

Рогов подчеркнул, что Киев старается подготовить пилотов для использования западных истребителей по ускоренным программам, что играет с ними злую шутку в бою. По его словам, важно помнить: какое оружие ни получила бы Украина, воюет не оно, а люди.

Ранее бывший президент Украины и предприниматель Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Киев получит от Франции первые истребители Mirage в феврале 2025 года. Политик также назвал французские истребители эффективным оружием для использования ракет «воздух-воздух».

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