The Sims стала для россиян способом вымещения негатива

«Дзен»: россияне признались, что играют в The Sims для вымещения негатива

Больше половины россиян хотя бы раз играли в The Sims, выяснили аналитики «Дзен». Специалисты объяснили, почему она стала культовой, с выводами экспертов ознакомилась «Лента.ру».

53 процента россиян хотя бы раз играли в The Sims. Еще 16 процентов опрошенных слышали про серию, а 12 процентов читали и смотрели контент, связанный с ними.

Чаще всего россияне относятся к The Sims как к эффективному способу поднять настроение (45 процентов). Еще одна популярная ассоциация с игрой –– возможность смоделировать жизнь мечты (23 процента) или весело провести время с друзьями (21 процент). 16 процентов опрошенных относятся к серии игр как к источнику любимых мемов и шуток.

В самой игре россияне больше всего любят создавать новых персонажей — такой вариант выбрали 63 процента опрошенных. 54 процента россиян нравится вымещать на героях плохое настроение, а 37 процентов –– развивать навыки персонажей. Больше трети респондентов отметили также строительство и обустройство домов, а еще четверть –– развитие отношений с другими героями. Лишь каждый двадцатый отметил, что в The Sims нравится строить карьеру для своего персонажа.

Больше половины опрошенных увеличивали с помощью чит-кодов число игровой валюты. Еще 9 процентов респондентов отметили, что чит-коды помогали им строить или разрушать здания, а 7 процентов –– отключить режим старения. Около четверти россиян не пользовались чит-кодами в игре.

Любимый чит-код пользователей из The Sims –– motherlode, который увеличивает число игровой валюты, его выбрали 59 процентов респондентов. 17 процентов опрошенных назвали любимым чит-код sims.fill_all_commodities, который удовлетворяет потребности всех персонажей. Еще 12 процентов отметили чит-код rosebud, который дает персонажу игровую валюту.

Аналитики провели онлайн-опрос в январе 2025 года. В исследовании участвовали 1238 респондентов, из них 47 процентов мужчин и 53 процента женщин.

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