Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:03, 4 февраля 2025Наука и техника

The Sims стала для россиян способом вымещения негатива

«Дзен»: россияне признались, что играют в The Sims для вымещения негатива
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Больше половины россиян хотя бы раз играли в The Sims, выяснили аналитики «Дзен». Специалисты объяснили, почему она стала культовой, с выводами экспертов ознакомилась «Лента.ру».

53 процента россиян хотя бы раз играли в The Sims. Еще 16 процентов опрошенных слышали про серию, а 12 процентов читали и смотрели контент, связанный с ними.

Чаще всего россияне относятся к The Sims как к эффективному способу поднять настроение (45 процентов). Еще одна популярная ассоциация с игрой –– возможность смоделировать жизнь мечты (23 процента) или весело провести время с друзьями (21 процент). 16 процентов опрошенных относятся к серии игр как к источнику любимых мемов и шуток.

Материалы по теме:
Новый «Ведьмак», GTA VI и главные игры 2024 года. Что показали на «игровом Оскаре»?
Новый «Ведьмак», GTA VI и главные игры 2024 года.Что показали на «игровом Оскаре»?
13 декабря 2024
Игра «Ведьмак 4»: сюжет, главный герой, дата выхода
Игра «Ведьмак 4»:сюжет, главный герой, дата выхода
16 декабря 2024

В самой игре россияне больше всего любят создавать новых персонажей — такой вариант выбрали 63 процента опрошенных. 54 процента россиян нравится вымещать на героях плохое настроение, а 37 процентов –– развивать навыки персонажей. Больше трети респондентов отметили также строительство и обустройство домов, а еще четверть –– развитие отношений с другими героями. Лишь каждый двадцатый отметил, что в The Sims нравится строить карьеру для своего персонажа.

Больше половины опрошенных увеличивали с помощью чит-кодов число игровой валюты. Еще 9 процентов респондентов отметили, что чит-коды помогали им строить или разрушать здания, а 7 процентов –– отключить режим старения. Около четверти россиян не пользовались чит-кодами в игре.

Любимый чит-код пользователей из The Sims –– motherlode, который увеличивает число игровой валюты, его выбрали 59 процентов респондентов. 17 процентов опрошенных назвали любимым чит-код sims.fill_all_commodities, который удовлетворяет потребности всех персонажей. Еще 12 процентов отметили чит-код rosebud, который дает персонажу игровую валюту.

Аналитики провели онлайн-опрос в январе 2025 года. В исследовании участвовали 1238 респондентов, из них 47 процентов мужчин и 53 процента женщин.

Ранее была названа лучшая игра 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД России объяснили желание США остановить боевые действия на Украине

      Раскрыты подробности драки в караоке с участием артиста Большого театра

      Министр обороны Польши ответил на вопрос об отправке польских войск на Украину

      Премьер Венгрии заявил о прекращении Трампом поддержки военных действий на Украине

      В России высказались о возобновлении поставок оружия Украине из США

      Появились подробности удара ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области

      Стало известно о подготовке Украины к вторжению еще в один российский регион

      В Казахстане отменили концерты российской группы

      Подросток напал с ножом на одноклассника в российской гимназии

      На iPhone появилось первое приложение с порно

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше