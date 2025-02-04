Россиянин вышел на дорогу проверить свою машину и не выжил

В Петербурге водитель сбил вышедшего на дорогу проверить свою машину мужчину

Житель Санкт-Петербурга вышел на дорогу, чтобы проверить свою машину, и не выжил. Россиянина сбил проезжавший водитель на Hyundai. Об этом сообщили в управлении МВД по Ленинградской области и Петербургу.

Все произошло на набережной Обводного канала. Горожанин понял, что его автомобиль Volkswagen неисправен, поэтому вылез из салона и направился его осмотреть. Тогда 27-летний водитель влетел в мужчину, а затем врезался в его автомобиль, и сбил машину, которая следовала в попутном направлении.

Спасти владельца Volkswagen не удалось, о других пострадавших данных не поступало. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Томской области водитель сбил школьника и отвез его на занятия. Тогда несовершеннолетний серьезных травм не получил.