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09:06, 4 февраля 2025Россия

Россиянин вышел на дорогу проверить свою машину и не выжил

В Петербурге водитель сбил вышедшего на дорогу проверить свою машину мужчину
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Житель Санкт-Петербурга вышел на дорогу, чтобы проверить свою машину, и не выжил. Россиянина сбил проезжавший водитель на Hyundai. Об этом сообщили в управлении МВД по Ленинградской области и Петербургу.

Все произошло на набережной Обводного канала. Горожанин понял, что его автомобиль Volkswagen неисправен, поэтому вылез из салона и направился его осмотреть. Тогда 27-летний водитель влетел в мужчину, а затем врезался в его автомобиль, и сбил машину, которая следовала в попутном направлении.

Спасти владельца Volkswagen не удалось, о других пострадавших данных не поступало. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Томской области водитель сбил школьника и отвез его на занятия. Тогда несовершеннолетний серьезных травм не получил.

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