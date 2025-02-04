Российский школьник закидал Вечный огонь снегом и попал на видео

В Пермском крае школьник закидал Вечный огонь снегом

В Пермском крае школьник закидал Вечный огонь снегом. Инцидент попал на видео с камер наблюдения, ролик в своем Telegram-канале опубликовал глава города Березники Алексей Казаченко.

По словам чиновника, в экстренные службы поступил звонок о том, что на Мемориале Победы потушено пламя. Коммунальщики совместно с администрацией отсмотрели записи с установленных на площади видеокамер, и увидели, как российский школьник бросил на Вечный огонь большой ком снега, после чего пламя потухло.

«Вопиющее неуважение к Героям Великой Отечественной войны. К нашей исторической памяти. Кощунство в Год 80-летия Победы», — написал Казаченко.

Глава города уточнил, что огонь зажгли вновь в течение 20 минут. По факту произошедшего было направлено заявление в правоохранительные органы. Как передает РИА Новости, Следственный Комитет начал проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге двое учеников начальной школы потушили Вечный огонь. Инцидент также попал на видео.