Российское правительство признало дипломы 14 зарубежных вузов

Российское правительство признало дипломы еще 14 зарубежных вузов

Правительство России признало дипломы еще 14 зарубежных вузов, соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правовой информации.

Всего в перечень университетов вошли заведения из США, Австралии, Великобритании, Германия, Чехии, Египта и ряда других стран. Теперь полный список включает 384 иностранных учебных заведения и научных организации из 36 различных стран.

Ранее сообщалось, что Центральный университет вошел в топ-10 и топ-3 лучших вузов России по качеству общего и платного набора абитуриентов соответственно.