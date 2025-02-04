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01:36, 4 февраля 2025Россия

Российское правительство признало дипломы 14 зарубежных вузов

Российское правительство признало дипломы еще 14 зарубежных вузов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Вадим Савицкий

Правительство России признало дипломы еще 14 зарубежных вузов, соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правовой информации.

Всего в перечень университетов вошли заведения из США, Австралии, Великобритании, Германия, Чехии, Египта и ряда других стран. Теперь полный список включает 384 иностранных учебных заведения и научных организации из 36 различных стран.

Ранее сообщалось, что Центральный университет вошел в топ-10 и топ-3 лучших вузов России по качеству общего и платного набора абитуриентов соответственно.

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