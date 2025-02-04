Стало известно о наступлении российских военных в Харьковской области

«РВ»: Российские войска наступают у Купянска в Харьковской области

Российские войска наступают возле Купянска в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Бои у Купянска: 27-я бригада уничтожает пехоту и линии обороны ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим.«Ленты.ру»), наступая в Харьковской области», — говорится в сообщении.

По данным канала, 27-я бригада Вооруженных сил России продолжила наступление на купянском направлении после взятия села Лозовое. Отмечается, что военные продвигаются вперед, уничтожая позиции и личный состав украинской армии.

Ранее стало известно, что подразделения Российской армии поразили расположение ВСУ на консервно-молочном комбинате в Купянске. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, на подступах к заводу с помощью удара беспилотника уничтожено несколько автомобилей ВСУ.

