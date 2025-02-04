Стало известно о состоянии российского подростка после нападения с ножом в гимназии

Врачи сочли удовлетворительным состояние гимназиста из Екатеринбурга, которого ранил ножом под лопатку одноклассник. Об этом стало известно РБК.
В свердловском Минздраве отметили, что подростку оказывают необходимую помощь в больнице. Конфликт между гимназистами на Урале, предположительно, начался после того, как один из мальчиков оскорбил мать товарища.
Как утверждает Telegram-канал Ural Mash, учащиеся сначала просто бурно выясняли отношения. Затем один из гимназистов достал нож и начал размахивать им перед оппонентом.
Свердловские следователи организовали проверку по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре осудят 14-летнего школьника за нападение с ножом на сверстника.