Стало известно о состоянии российского подростка после нападения с ножом в гимназии

Врачи сочли удовлетворительным состояние раненного ножом гимназиста на Урале

Врачи сочли удовлетворительным состояние гимназиста из Екатеринбурга, которого ранил ножом под лопатку одноклассник. Об этом стало известно РБК.

В свердловском Минздраве отметили, что подростку оказывают необходимую помощь в больнице. Конфликт между гимназистами на Урале, предположительно, начался после того, как один из мальчиков оскорбил мать товарища.

Как утверждает Telegram-канал Ural Mash, учащиеся сначала просто бурно выясняли отношения. Затем один из гимназистов достал нож и начал размахивать им перед оппонентом.

Свердловские следователи организовали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре осудят 14-летнего школьника за нападение с ножом на сверстника.