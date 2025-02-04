Стало известно о планах Минобороны ужесточить наказания за преступления военных

Министерство обороны (МО) России работает над законом, который ужесточит наказания за преступления, совершенные в зоне военных действий. Это стало известно из публикации Baza.
Как сообщает издание, план Минобороны заключается в повышении дисциплины и предупреждении тяжких и особо тяжких преступлений. Предполагается, что за совершение преступлений «в боевой обстановке» военнослужащих будут лишать выплат и льгот, а также всех привилегий, которые полагаются ветеранам.
«Сущность наказания будет состоять в моральном воздействии на осужденного путем ущемления чувства гордости», — цитирует издание текст проекта закона об ужесточении ответственности.
Документ направлен в профильные ведомства для обсуждения.
Ранее стало известно, что Минобороны решило изменить список болезней для медкомиссий военкоматов. Среди прочих заболеваний в документе упоминаются сифилис и психические расстройства.