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12:56, 4 февраля 2025Россия

Стало известно о планах Минобороны ужесточить наказания за преступления военных

МО России работает над законом об ужесточении наказания за преступления военных
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Министерство обороны (МО) России работает над законом, который ужесточит наказания за преступления, совершенные в зоне военных действий. Это стало известно из публикации Baza.

Как сообщает издание, план Минобороны заключается в повышении дисциплины и предупреждении тяжких и особо тяжких преступлений. Предполагается, что за совершение преступлений «в боевой обстановке» военнослужащих будут лишать выплат и льгот, а также всех привилегий, которые полагаются ветеранам.

«Сущность наказания будет состоять в моральном воздействии на осужденного путем ущемления чувства гордости», — цитирует издание текст проекта закона об ужесточении ответственности.

Документ направлен в профильные ведомства для обсуждения.

Ранее стало известно, что Минобороны решило изменить список болезней для медкомиссий военкоматов. Среди прочих заболеваний в документе упоминаются сифилис и психические расстройства.

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