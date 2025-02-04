Стало известно о планах Минобороны ужесточить наказания за преступления военных

МО России работает над законом об ужесточении наказания за преступления военных

Министерство обороны (МО) России работает над законом, который ужесточит наказания за преступления, совершенные в зоне военных действий. Это стало известно из публикации Baza.

Как сообщает издание, план Минобороны заключается в повышении дисциплины и предупреждении тяжких и особо тяжких преступлений. Предполагается, что за совершение преступлений «в боевой обстановке» военнослужащих будут лишать выплат и льгот, а также всех привилегий, которые полагаются ветеранам.

«Сущность наказания будет состоять в моральном воздействии на осужденного путем ущемления чувства гордости», — цитирует издание текст проекта закона об ужесточении ответственности.

Документ направлен в профильные ведомства для обсуждения.

Ранее стало известно, что Минобороны решило изменить список болезней для медкомиссий военкоматов. Среди прочих заболеваний в документе упоминаются сифилис и психические расстройства.