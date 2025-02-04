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00:40, 4 февраля 2025Россия

В Минобороны решили изменить список болезней для медкомиссий военкоматов

«Ъ»: В Минобороны решили изменить список болезней для медкомиссий военкоматов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Александр Мельников

Минобороны России опубликовало проекты нормативных правовых актов проект правительственного постановления, вносящего изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. Как пишет «Коммерсантъ», изменения затрагивают в том числе определение категорий годности призывников и военнослужащих.

Так, предполагается пересмотреть категории годности для лиц с диагнозом «сифилис» с категорией «В» на «Б4» для призывников, при сохранении категорий «Б» и «А» для новобранцев и контрактников соответственно.

В документ также предложили добавить новую стадию гипертонической болезни, таким образом устанавливая для призывников категорию «Б3», для новобранцев «Б» и «А» для контрактников. Для контрактников с умеренно выраженными эндогенными психозами, например, шизофренией хотят изменить категорию с «Д» на «В».

Ранее правительство Российской Федерации поддержало законопроект об ужесточении наказания за несообщение в военкомат информации о факте переезда на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания. Сейчас штраф составляет от одной до пяти тысяч рублей.

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