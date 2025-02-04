Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:25, 4 февраля 2025Экономика

Стоимость одного драгоценного металла достигла максимума

Стоимость золота на бирже Comex превысила 2860 долларов за тройскую унцию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В ходе торгов во вторник, 4 февраля, стоимость фьючерсных контрактов на поставки золота в моменте превысила рекордную отметку в 2860 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

Ближе к 17:00 по московскому времени котировки драгоценного металла вплотную приблизились к отметке в 2861 доллар. Спустя пять минут стоимость золота стабилизировалась в районе 2860 долларов.

Эксперты связывают подобную динамику с общей неопределенностью на глобальном рынке вокруг внешнеторговой политики властей США. Аналитик Saxo Bank Оле Хансен, в частности, заявил, что ситуация с пошлинами может оказать влияние на инфляцию, экономический рост и финансовую стабильность в мире. «В настоящий момент ситуация с пошлинами заслоняет собой любые другие события», — резюмировал он.

Агентство Reuters объясняло рекордное подорожание золота в том числе увеличением спроса на активы-убежища из-за тарифных угроз США. Биржевая стоимость драгоценного металла активно росла во второй половине 2024 года, переизбрание Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов ненадолго приостановило ралли. Новым поводом для беспокойства инвесторов послужили угрозы глава Белого дома ввести пошлины на товары из ряда стран, включая Канаду, Мексику, Китай. После этого биржевая стоимость золота вновь перешла к росту ближе к концу января и достигла пика в начале февраля.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Взрыв в «Алых Парусах» устроил смертник с миной на теле. Кто он?

      Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

      Евросоюз выделит Молдавии самый большой за всю историю пакет помощи

      Атлет слишком сильно метнул ядро и попал в голову зрителю

      В Узбекистане раскрыли направленные на россиян колл-центры мошенников

      Выбирающим натяжной потолок в квартиру дали совет

      Канье Уэста назвали «мерзким куском мусора» после голого выхода его жены на «Грэмми»

      Подозреваемый в расправе над пасынком россиянин и раньше избивал людей

      Россияне начали массово избегать путешествий с семьями

      Полицейские задержали перевозившего украденных коров россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше