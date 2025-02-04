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08:53, 4 февраля 2025Мир

Трамп сравнил размеры Израиля с шариковой ручкой

Al Mayadeen: Трамп назвал Израиль маленькой страной, сравнив его с ручкой
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Mike Segar / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал Израиль маленькой страной, сравнив его размеры с шариковой ручкой. Его слова приводит Al Mayadeen.

«Это, конечно, маленькая, маленькая страна с точки зрения территории. Видите эту ручку? Это замечательная ручка. Мой стол — Ближний Восток, а ручка, кончик моей ручки — это Израиль. Это нехорошо, это довольно большая разница», — отметил американский лидер.

Республиканец подчеркнул, что это всего лишь аналогия, но она довольно точна. Он назвал удивительным то, чего смог добиться «этот небольшой участок земли» и подчеркнул, что в Израиле много «хороших умов».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Дональда Трампа обратилась к Конгрессу США с просьбой одобрить новые поставки бомб и военной техники Израилю суммой около одного миллиарда долларов. По данным журналистов, предполагается продажа 4,7 тысячи 1000-фунтовых (453 килограмма) бомб на сумму более 700 миллионов долларов. Кроме того, речь идет о поставке бронированных бульдозеров на сумму более 300 миллионов долларов.

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