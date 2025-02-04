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00:19, 4 февраля 2025Мир

Администрация Трампа попросила Конгресс одобрить новые поставки вооружений Израилю

WSJ: Трамп попросил Конгресс одобрить новые поставки вооружений Израилю
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональлд Трамп

Дональлд Трамп. Фото: Yuri Gripas / Global Look Press

Администрация американского президента Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить новые поставки бомб и военной техники Израилю, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Сумма военной помощи составит около 1 миллиарда долларов, отметило издание.

По данным журналистов, предполагается продажа 4,7 тысячи 1000-фунтовых (453 килограмма) бомб на сумму более 700 миллионов долларов. Кроме того, речь идет о поставке бронированных бульдозеров на сумму более 300 миллионов долларов.

Ранее Трамп поручил отменить запрет прежней администрации на поставки Израилю авиабомб весом 2 тысячи фунтов.

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