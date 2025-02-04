NYT: Украина передаст США редкоземельные металлы, если их не получит Россия

Украина готова передать США редкоземельные металлы, если эти ресурсы не получит Россия. Об этом заявил неназванный высокопоставленный украинский источник в интервью The New York Times (NYT).

Он говорит о помощи Киеву от США в обмен на редкоземельные металлы, добывающиеся на территории Украины. По словам источника NYT, эти намерения согласуются с «планом победы» президента страны Владимира Зеленского, который был представлен прошлой осенью.

«Конечно, мы готовы работать с Америкой», — заявил чиновник из Украины. Редкоземельные металлы, которые хочет получить Вашингтон, имеют решающее значение для производства электродвигателей и ветряных турбины, пишет NYT.

Ранее агентство УНИАН писало о том, что Украина утратила львиную долю редкоземельных металлов. Большая часть, по их словам, находится на неподконтрольных Киеву территориях.

