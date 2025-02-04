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21:35, 4 февраля 2025Мир

В Польше раскрыли возможный ответ ЕС на пошлины Трампа

Премьер Польши Туск: ЕС следует ответить на пошлины Трампа зеркально
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейскому союзу (ЕС) следует ответить на возможное введение пошлин президентом США Дональдом Трампом зеркально. Потенциальный ответ ЕС раскрыл премьер-министр Польши Дональд Туск, передает агентство Anadolu.

По его словам, США по-прежнему являются «нашим другом» и европейским странам следует воздержаться от агрессии и «ненужных жестов» в качестве ответа. Однако, добавил Туск, Европе следует «уважать себя» и ответить на введение пошлин адекватно.

«Если вашингтонская администрация посчитает, что на какое-то время, по какому-то поводу нужны какие-то таможенные барьеры с Европейским союзом, то Евросоюз должен отвечать подобным образом. Нет выхода», — сказал политик.

Ранее Туск призвал ЕС продемонстрировать силу в отношениях с США. Он уточнил, что перспектива введения Вашингтоном пошлин на импорт товаров из Евросоюза является тотальным недопониманием.

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