В Польше раскрыли возможный ответ ЕС на пошлины Трампа

Премьер Польши Туск: ЕС следует ответить на пошлины Трампа зеркально

Европейскому союзу (ЕС) следует ответить на возможное введение пошлин президентом США Дональдом Трампом зеркально. Потенциальный ответ ЕС раскрыл премьер-министр Польши Дональд Туск, передает агентство Anadolu.

По его словам, США по-прежнему являются «нашим другом» и европейским странам следует воздержаться от агрессии и «ненужных жестов» в качестве ответа. Однако, добавил Туск, Европе следует «уважать себя» и ответить на введение пошлин адекватно.

«Если вашингтонская администрация посчитает, что на какое-то время, по какому-то поводу нужны какие-то таможенные барьеры с Европейским союзом, то Евросоюз должен отвечать подобным образом. Нет выхода», — сказал политик.

Ранее Туск призвал ЕС продемонстрировать силу в отношениях с США. Он уточнил, что перспектива введения Вашингтоном пошлин на импорт товаров из Евросоюза является тотальным недопониманием.