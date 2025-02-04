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14:01, 4 февраля 2025Россия

В России указали на признаки приближения завершения украинского конфликта

Депутат Чепа допустил приближение завершения украинского конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Несмотря на отсутствие на текущий момент реальных действий, способствующих завершению украинского конфликта, начавшие звучать соответствующие заявления уже могут указывать на позитивную динамику, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Реальных действий мы пока не видим, но разговоров о необходимости решения этой проблемы много. В том числе, мы понимаем, что президента Украины Владимира Зеленского вынуждает говорить о проведении мирных переговоров новая администрация США, и это несмотря на то, что Зеленский лично ввел запрет на переговоры», — заметил Чепа.

Политик считает, что первым важным шагом к урегулированию будет встреча или разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он уверен, что на данный момент в администрации Белого дома ведут активную подготовку к будущему диалогу.

«Этот разговор не может состояться просто так, без подготовки. Американцы поняли, что за один день решить конфликт невозможно, и усиленно готовятся к разговору. Хочется верить, что завершение конфликта приближается. Мне кажется, что так и есть», — заключил депутат.

Ранее Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта России и Украины был достигнут большой прогресс. Он заверил, что будет говорить по этому вопросу с российским коллегой Владимиром Путиным.

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