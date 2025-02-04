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13:06, 4 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали о переводе специалистов в пехоту с 2022 года

УП: Перевод специалистов в пехоту ВСУ стал массовым с 2023 года
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Перевод военных специалистов в пехоту в Вооруженных силах Украины (ВСУ) начался в 2022 году, а с 2023 года стал массовым. Об этом в разговоре с «Украинской правдой» (УП) рассказал неназванный украинский военный.

«Попасная, Бахмут, Часов Яр — всякий раз, как мы попадали в серьезные операции, у нас переводили людей в пехоту», — приводятся в публикации слова военного.

Он добавил, что особенно на высокий уровень перевод вышел в 2024 году, и отметил, что сухопутные силы ВСУ пополнялись в основном за счет сил поддержки и воздушных сил.

Ранее «УП» со ссылкой на неназванный источник в Генштабе назвала число подлежащих к переводу в пехоту специалистов. Издание отмечает, что целью этого является первая за три года конфликта ротация.

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