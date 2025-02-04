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13:26, 4 февраля 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили о продвижении российских войск под Димитровым

Боец ВСУ с позывным Мучной заявил о продвижении ВС России под Димитровым
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России укрепились у трассы Димитров (украинское название — Мирноград) — Константиновка и продолжили наступать у села Водяное Второе. О продвижении российских войск на мирноградском направлении заявил в Telegram боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной.

«Сейчас враг укрепляется у трассы, так же давит на посадки в сторону Елизаветовки (...). Также есть продвижение (...) в Водяном Втором», — заявил украинский военный.

Он выразил предположение, что российские войска могут продолжить наступать в сторону Тарасовки и Новой Полтавки.

Ранее контроль российских войск над основными трассами на Артемовск (украинское название — Покровск) признали в ВСУ. Как рассказал в беседе с американской прессой неназванный украинский командир, ВС России контролируют главные высоты на направлении и значительно затруднили логистику украинской армии.

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