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21:10, 4 февраля 2025Мир

В заявлении Зеленского о переговорах заметили одну деталь

Зеленский заявил о назначении дат для переговоров с Трампом, не сумев их назвать
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даты приездов членов администрации президента США Дональда Трампа на Украину уже назначены, однако он не смог их назвать. Эту деталь заметили в издании «Страна.ua».

«У главы офиса президента был разговор с [Майком] Уолтцом, и с [Китом] Келлогом моя команда имела контакт. У нас уже есть рабочие даты, когда американская команда приедет. Будем вместе работать», — сказал Зеленский.

Как отмечается в сообщении, украинский лидер при этом не назвал эти даты.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры с советником Трампа по национальной безопасности Уолтцем. Он добавил, что стороны также обсудили подготовку к личному контакту Зеленского и Трампа.

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