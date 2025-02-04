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15:36, 4 февраля 2025Экономика

Японский гигант приготовился к обрушению прибыли

Mitsubishi Motors: Прибыль компании может упасть на 77,4 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Mike Blake / Reuters

Японский автогигант Mitsubishi Motors приготовился к резкому снижению прибыли в текущем финансовом году. Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на отчетность компании.

По ее данным, прибыль составит 35 миллиардов иен, или 225 миллионов долларов, хотя прежде речь шла о 144 миллиардах иен. Если новый прогноз оправдается, то по сравнению с прошлогодним показателем прибыль может упасть на 77,4 процента.

Также ожидается, что в текущем финансовом году Mitsubishi намерена продать 848 тысяч автомобилей, хотя прежде надеялась довести этот показатель до 895 тысяч. Всего же за три квартала автогигант снизил чистую прибыль на 67,7 процента.

Ранее появился прогноз о возможном объединении трех крупнейших автопроизводителей: Honda, Nissan и Mitsubishi. Если соответствующая сделка все-таки состоится, то совокупные продажи новой компании дойдут до восьми миллионов автомобилей в год, и новое трио встанет в один ряд с такими гигантами, как Toyota, которая в прошлом году продала 10,8 миллиона автомобилей, и Volkswagen — 9 миллионов.

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