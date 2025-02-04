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19:57, 4 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский анонсировал появление на Украине французских истребителей

Зеленский: Ожидаем появления на Украине французских истребителей Mirage
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал появление в стране французских истребителей. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале украинского лидера.

«Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону», — говорится в публикации.

Он напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже взяли на вооружение американские истребители F-16.

Ранее бывший президент Украины и предприниматель Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Киев получит от Франции первые истребители Mirage в феврале 2025 года. Политик также назвал французские истребители эффективным оружием для использования ракет «воздух — воздух».

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